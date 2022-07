Londen kondigt sancties aan tegen Russische minister en gouverneurs

Voor hun rol in de oorlog in Oekraïne heeft het Verenigd Koninkrijk sancties uitgevaardigd tegen de Russische minister van Justitie Konstantin Tsjoejtsjenko en 29 Russische gouverneurs. "We zullen niet zwijgen en toezien hoe door het Kremlin benoemde staatsactoren de mensen in Oekraïne of de vrijheden van hun eigen volk onderdrukken", zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss dinsdag. "Tot Oekraïne gewonnen heeft, zullen we harde sancties blijven opleggen.”