Londen geeft vergunning voor eerste Britse koolmijn in 30 jaar

Overleven­de gevonden in Russische steenkool­mijn na ongeval met vijftigtal doden

Na het zware ongeval in een Russische steenkoolmijn in het westen van Siberië, waarbij een vijftigtal mensen om het leven kwamen, is nog een overlevende gevonden. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zo deelde de gouverneur van de regio Kemerovo, Sergej Ziviljov, vrijdag mee op het nieuwskanaal Telegram.

26 november