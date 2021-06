Londen en Moskou ruziën verder over incident met Britse torpedobootjager in Zwarte Zee

Ze vertrouw­den op Chinese vaccins. Nu vechten deze landen tegen nieuwe uitbraken

13:40 Door snel en goedkoop coronavaccins te verspreiden wil China zijn invloed in de wereld vergroten. Van Santiago in Chili tot Ulaanbaatar in Mongolië worden de armen ontbloot voor prikken van Sinopharm en SinoVac. Maar in plaats van bevrijd te zijn van Covid-19, kampen deze landen nu met een nieuwe golf van infecties. Ligt het aan de Chinese vaccins?