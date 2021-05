Londen betaalt Teheran 400 miljoen pond voor vrijlating Iraans-Britse vrouw

Politie legt illegale raveparty met 500 personen in Bretagne stil

1 mei De Franse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegale raveparty met 500 deelnemers in het Franse Bretagne stilgelegd. De ordediensten grepen tegen 1 uur in op een veld in de buurt van Haut-Corlay, in het departement Côtes-d’-Armor, zo is vernomen van de plaatselijke prefectuur. Zo’n 300 mensen kregen een pv wegens schending van de coronamaatregelen. De politie stelde ook vier drugsdelicten en twee gevallen van rijden onder invloed van verdovende middelen vast.