Lokale verkiezingen Engeland zijn grote tegenvaller voor partij van zittende premier Sunak

Honderddui­zen­den Oekraïense kinderen waarschijn­lijk gedepor­teerd door Rusland

Honderdduizenden Oekraïense kinderen zijn waarschijnlijk door Rusland overgebracht naar door Moskou gecontroleerde gebieden in Oekraïne of naar Rusland zelf. Dat schrijft de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) donderdag in een rapport.