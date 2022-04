Lokale media: Finland en Zweden vragen in mei lidmaatschap NAVO aan

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kiev: “Al meer dan 3.800 burgerdo­den” - “Helaas geen akkoord over staakt-het-vu­ren om burgers kans te geven Azovstal te verlaten”

In het westen en het centrum van Oekraïne zijn vijf treinstations getroffen door raketaanvallen. “Russische troepen vernielen systematisch de infrastructuur van onze spoorwegen”, klinkt het. Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne zijn al bijna 3 miljoen mensen uit Oekraïne naar buurland Polen gevlucht. Volgens officiële cijfers van de Oekraïense aanklager Iryna Venediktova zijn al 3.818 burgerslachtoffers gevallen, en raakten meer dan 4.000 burgers gewonden. In werkelijkheid zou het aantal slachtoffers echter veel hoger liggen. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

17:15