Lokale bondgenoten in shock nu Moskou plots belofte breekt: “Ze zeiden dat ze nooit meer zouden weggaan”

Maandenlang heeft Rusland de mensen in de bezette gebieden van Oekraïne verteld dat het daar was om te blijven. Voor lokale bondgenoten en aanhangers van Moskou is de plotselinge terugtrekking van de Russische troepen, die sommige dorpen en steden in de regio Charkiv met weinig weerstand hebben verlaten, een daad die grenst aan verraad. Ze blijven in shock achter, meldt ‘The Guardian’.

Tijdens de bezetting werd de roebel ingevoerd, gepensioneerden kregen te horen dat ze Russische pensioenen zouden krijgen, en pro-Russische inwoners mochten de rangen van de lokale overheid versterken.

“Het is duidelijk dat Rusland nooit vertrekt,” zei Andrej Toertsjak, de secretaris-generaal van de Russische regeringspartij Verenigd Rusland, tijdens een bezoek aan het Oekraïense Koepiansk in juli. “Rusland zal hier nooit weggaan. En alle noodzakelijke hulp zal worden geboden”, klonk het stellig.

Die belofte, samen met een angstcultuur, was cruciaal om bereidwillige plaatselijke bewoners ervan te verzekeren dat ze nooit gestraft zouden worden als verraders of collaborateurs. De terugtrekking van Rusland heeft het imago van de Russische strijdkrachten en het Kremlin bij sommige van hun meest fervente aanhangers in Oekraïne nu een zware klap toegebracht.

Volledig scherm Een vernielde Russische tank in Izjoem © REUTERS

Quote Vijf dagen geleden vertelden ze ons dat ze nooit zouden vertrekken. En drie dagen later werden we beschoten ... We begrijpen er niets meer van Irina

“Ze hadden ons verteld dat ze hier waren om te blijven, we hoefden nergens bang voor te zijn,” vertelt Irina, die zich maar al te goed alle beloften herinnerde van ambtenaren die door Moskou naar de bezette gebieden waren gestuurd. Ze had een baan aangenomen op de boekhoudafdeling van het nieuwe lokale bestuur dat door Rusland was geïnstalleerd. “Vijf dagen geleden vertelden ze ons dat ze nooit zouden vertrekken. En drie dagen later werden we beschoten ... We begrijpen er niets meer van.”

Represailles

Toen de Russische troepen de stad ontvluchtten en het Oekraïense leger de bezette gebieden in het noordwestelijke deel van het land heroverde, vluchtte Irina samen met haar familie naar andere oorden uit vrees voor represailles.

Oekraïne heeft gezworen lokale inwoners die met de bezettingsmacht hebben samengewerkt, op te pakken. Zij riskeren een gevangenisstraf van 15 jaar.

Volledig scherm Een Russische houwitser de vernield werd door het oprukkende Oekraïense leger. © via REUTERS

Ongeloof

“De mensen daar geloofden de Russische troepen, ze zeiden dat ze hen niet zouden verlaten,” zei Alexander die met zijn vrouw en zoon is gevlucht. “Toen trokken ze zich plotseling terug. Ze hebben er maanden over gedaan om dit hele gebied te veroveren en vervolgens lieten ze het op amper twee dagen tijd achter. De mensen begrijpen niet wat er is gebeurd.”

De inspanningen die Moskou heeft gedaan om de bezette gebieden te integreren, werden gezien als een voorbode van een formele annexatie die in sommige regio’s al dit najaar zou kunnen plaatsvinden.

Maar de plotselinge terugtrekking van de Russische troepen heeft ook het vertrouwen geschokt dat sommigen nog hadden en dat maakt het moeilijker werken in de gebieden die Moskou nog wel bezet. Ook daar dreigt Moskou zijn aanhangers te verliezen.

