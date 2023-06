Loekasjenko ontvangt eerste Russische kernwapens in Wit-Rusland: “Ik zou niet aarzelen om ze te gebruiken”

Na mirakel in Colombia: ook deze kinderen overleef­den moederziel alleen in het Amazone­woud

Dat vier Colombiaanse kinderen 40 dagen alleen in de jungle overleefden, beroert de hele wereld. Maar het is niet de eerste keer dat zo’n mirakel gebeurt. Ook Juliane (17) en de broertjes Glaco (6) en Gleson (9) zwierven wekenlang alleen rond in het oerwoud, met niet meer dan regenwater en wat bessen. “De snee in mijn arm zat vol maden, maar de stemmen van houthakkers klonken als het geluid van engelen”, vertelde de tiener daar later over.