Loekasjenko biedt “kernwapens aan voor iedereen” die toetreedt tot Russisch-Wit-Russische alliantie

De Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko zei dat als een ander land zou willen toetreden tot een Russisch-Wit-Russische unie, er “kernwapens voor iedereen” zouden kunnen zijn. Rusland en Wit-Rusland maken formeel deel uit van een Uniestaat, een grenzeloze unie en alliantie tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken. In het kader van die alliantie, is Rusland begonnen met het plaatsen van kernkoppen op Wit-Russisch grondgebied.

Rusland is vorige week gestart de uitvoering van het plan om tactische kernwapens in Wit-Rusland in te zetten, maakte Loekasjenko vorige week bekend. Het plan, de eerste plaatsing van dergelijke kernkoppen buiten Rusland door het Kremlin sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991, lokt bezorgdheid uit in het Westen.

In een interview dat gisteren uitgezonden werd op de Russische staatstelevisie zei Loekasjenko, een van de trouwste bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin, dat het “strategisch moet worden begrepen” dat Minsk en Moskou een unieke kans hebben om zich te verenigen.

“Niemand is tegen Kazachstan en andere landen die dezelfde nauwe betrekkingen hebben als wij met de Russische Federatie”, klonk het bij Loekasjenko. “Als iemand zich zorgen maakt ... dan is het heel simpel: sluit je aan bij de Uniestaat Wit-Rusland en Rusland. Dat is alles. Er zullen kernwapens zijn voor iedereen.” Hij voegde eraan toe dat het zijn eigen mening was, niet de mening van Rusland.

Rusland gebruikte het grondgebied van Wit-Rusland om zijn invasie in Oekraïne te lanceren in februari vorig jaar. Sindsdien is hun militaire samenwerking geïntensiveerd, met gezamenlijke trainingsoefeningen op Wit-Russische bodem.

Kazachstan wijst aanbod af

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev, wiens natie ook nauwe historische banden heeft met Moskou, maar heeft geweigerd de Russische annexatie van delen van Oekraïne te erkennen, wees Loekasjenko’s uitnodiging om lid te worden van de unie af. “Ik waardeerde zijn grap”, citeerde het kantoor van Tokayev hem op Telegram, eraan toevoegend dat Kazachstan al lid was van een breder door Rusland geleid handelsblok, de Euraziatische Economische Unie. Verdere integratie was dus niet nodig.

“Loekasjenko met spoed naar ziekenhuis gevoerd”

Het nieuwste publieke optreden van Loekasjenko komt na nieuwe speculatie dat de Wit-Russische president worstelt met een slechte gezondheid. Gisteren maakte oppositiefiguur Valery Tsepkalo bekend dat Loekasjenko “met spoed naar het ziekenhuis” was gevoerd na een ontmoeting met Poetin. Tsepkalo blijft zich vandaag vasthouden aan die bewering en waarschuwt dat het Kremlin het incident probeert te verdoezelen.

“Volgens onze informatie bracht Loekasjenko enkele dagen door in het Central Clinical Hospital in Moskou. Het is bekend dat doktoren hem verboden om met het vliegtuig te vliegen. Er is geen informatie over hoe, wanneer en of hij in Minsk is afgeleverd, aangezien de doktoren het geheimhoudingsdocument hebben ondertekend. (...) We mogen ons niet laten afleiden door dit tijdelijk optreden van Loekasjenko”, schrijft Tsepkalo op Twitter.

KIJK. Moskou plaatst kernwapens in Wit-Rusland, zegt president Loekasjenko