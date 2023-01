Lockdown vanwege “luchtwegaandoeningen” in Noord-Koreaanse hoofdstad voorbij

Inwoners van Pyongyang moesten van woensdag tot en met zondag thuisblijven en zich meerdere keren per dag aan temperatuurcontroles onderwerpen. Voor zover bekend is de lockdown beperkt gebleven tot de hoofdstad. De Russische ambassade in Pyongyang deelde in de nacht van zondag op maandag een Noord-Koreaanse regeringsverklaring dat de maatregel, zoals gepland, zondagavond is opgeheven, zo meldt de Zuid-Koreaanse persdienst ‘News1'.