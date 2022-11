Lockdown van start in Zhengzhou, waar grootste iPhonefabriek staat

Franse McDonald’s-ke­tens bannen plastic: frietjes en snacks vanaf nu in herbruikba­re verpakkin­gen

Klanten die in een restaurant van McDonald’s in Frankrijk gaan eten, zullen niet langer kartonnen verpakkingen of plastieken bekers vinden. Zo hebben de Franse vestigingen van de fastfoodketen besloten om plastic te bannen en frietjes en snacks vanaf nu in een herbruikbare verpakking te serveren. Op die manier hoopt de keten haar afvalproductie drastisch te verminderen.

