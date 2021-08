Lockdown in Sydney verlengd tot eind september

De lockdown in Sydney zal nog minstens tot eind september van kracht blijven. Dat heeft staatspremier Gladys Berejiklian meegedeeld. Vrijdag werden in de deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is, 642 nieuwe coronabesmettingen opgetekend.

Vanaf maandag zal het verplicht worden om een mondmasker te dragen in de buitenlucht, behalve tijdens het sporten, aldus nog Berejiklian. De zwaarst getroffen gebieden in het westen van Sydney krijgen ook een avondklok opgelegd.

Donderdag werden in Australië een recordaantal van 754 coronabesmettingen geregistreerd, waarvan 681 in New South Wales.

Australië slaagde er lange tijd in om de coronapandemie het hoofd te bieden door extreem strenge maatregelen. Door de verspreiding van de meer besmettelijke deltavariant en een trage uitrol van de vaccins - slechts 22 procent is volledig gevaccineerd - is een groot deel van het land echter opnieuw in lockdown. Sydney en zijn ruime omgeving is al sinds 26 juni in quarantaine.

Sinds het begin van de coronapandemie werden in Australië al 41.521 infecties met het coronavirus geconstateerd. Zeker 972 inwoners overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Coronacluster Nieuw-Zeeland dijt uit naar hoofdstad

Ook bij de oosterburen in Nieuw-Zeeland is het mis. De corona-uitbraak heeft zich daar inmiddels verspreid naar de hoofdstad Wellington. Daar werden drie besmettingen opgetekend, zo meldde het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid. In het totaal werden er 11 nieuwe gevallen opgetekend, waarmee de huidige uitbraak nu 31 besmettingen telt.

De drie besmette personen in Wellington hadden recent gereisd naar Auckland, waar de eerste besmettingen werden geregistreerd.

Nieuw-Zeeland ging donderdag in lockdown nadat voor het eerst in zes maanden tijd een lokale besmetting was vastgesteld. De harde lockdown blijft nog minstens tot zaterdag van kracht. Premier Jacinda Ardern zal later op vrijdag tijdens een persconferentie meedelen of de lockdown daarna al dan niet opgeheven dan wel verlengd zal worden. Ook in dit land komt de vaccinatiecampagne langzaam op gang: slechts 19,4 procent van de inwoners is volledig ingeënt.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Nieuw-Zeeland 2.580 besmettingen opgetekend, 26 mensen stierven aan de gevolgen van Covid-19.

