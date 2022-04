Lockdown in Shanghai veroorzaakt file van vrachtschepen aan Chinese havens, stad kondigt versoepeling aan in enkele wijken

Amnesty hekelt ongelijke behande­ling van asielzoe­kers in Polen

Amnesty International stelt in een nieuw onderzoek de manier waarop de Poolse autoriteiten migranten behandelen die via Wit-Rusland het land binnenkomen, aan de kaak. De mensenrechtenorganisatie heeft het over mishandelingen en willekeurige vastzettingen in overvolle detentiecentra. "De uitzettingen en willekeurige detentie staan in schril contrast met het warme onthaal van mensen die Oekraïne ontvluchten", luidt het.

