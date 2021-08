Lockdown in Melbourne opnieuw verlengd

De tweede stad van Australië ging op 5 augustus voor de zesde keer op slot na het opduiken in een school van een besmettingsbron, van de deltavariant, die veel besmettelijker is. "We hebben nog te veel gevallen onder de bevolking om te kunnen heropenen en de vrijheden terug te geven die we koesteren en die we zo graag snel willen terugvinden", zei Andrews.