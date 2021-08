Lockdown in Australische deelstaat Queensland verlengd

Deinze Vlaamse Marilyn (31) pent dagboek over lockdown in Spaans apparte­ment: “Wekenlang mijn doodzieke papa niet kunnen bezoeken, dat was hard”

1 augustus Tot maart vorig jaar leefde de uit Deinze afkomstige Marilyn Bultinck (31) een dynamisch leven binnen de toeristische sector, maar dat leven kwam abrupt tot stilstand, toen ze met haar Italiaanse vriend Andrea vast kwam te zitten in een klein appartement aan de Spaanse Costa de Sol. In haar debuutroman ‘Een jaar zonder lente’ schrijft Marilyn over die 65 bizarre dagen in strenge lockdown. “Die periode was de ultieme relatietest”, zegt Marilyn.