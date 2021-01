Lockdown duurt op sommige plaatsen mogelijk tot eind maart, waarschuwt Britse premier

Waarom het VK het coronavi­rus maar niet onder controle krijgt

11:07 Het aantal besmettingen en doden blijft maar stijgen en premier Boris Johnson zet zijn land nu al voor de derde keer in lockdown. Hoe kon het toch zo fout lopen in het Verenigd Koninkrijk? “Johnson schuift belangrijke beslissingen steeds voor zich uit. En als hij de knoop dan toch doorhakt, is de economie al hard geraakt én stijgen de besmettingen enorm”, zegt VRT-correspondent Lia Van Bekhoven in Londen.