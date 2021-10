Lockdown dreigt voor eilandstaat Tonga na allereerste coronabesmetting

WHO Europa waarschuwt voor sluiting van scholen door corona: “We kunnen niet opnieuw dezelfde vergissing begaan”

Het Europese bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt af scholen te sluiten, ook al stijgen de coronacijfers in veel landen. "Scholen zouden de laatste plaatsen moeten zijn die sluiten" wanneer coronabeperkingen worden opgelegd, zo klinkt het vrijdag in een mededeling.

