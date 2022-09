Liz Truss ontkent dat belastingverlagingen enkel de rijken ten goede komen

Vlaamse Sonja moet schuilen in Florida voor orkaan Ian: “Gelukkig zijn de huizen hier wel voorzien op een grote orkaan”

Sonja Gevaerts woont in Fort Myers, recht op het pad van orkaan Ian. VTM NIEUWS kan haar even voordat de orkaan aan land gaat bellen, wanneer de eerste windstoten al beginnen. Voor de ramen van Sonja’s huis zijn speciale luiken aangebracht om ze te beschermen tegen de orkaankracht. Toch blijft het bang afwachten, want orkaan Ian zou de zwaarste orkaan kunnen zijn die Florida ooit heeft meegemaakt. “We gaan boven gaan in de badkamer, weg van alle vensters zodat er niks kan gebeuren”, aldus Sonja.

28 september