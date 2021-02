LIVESTREAM. Advocaten Trump na drie uur klaar met verdediging, proces is “onterechte politieke wraak”, Democraten verspreiden “absurde en monsterlijke leugens”

In de Amerikaanse Senaat is de vierde dag van het impeachmentproces tegen Donald Trump aan de gang. De advocaten van de voormalige president hebben ongeveer drie uur lang de tijd genomen om de voormalige president te verdedigen. De belangrijkste punten waren dat er geen sprake was van ophitsing, dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat het proces ongrondwettelijk is, omdat Trump geen president meer is. Mogelijk volgt morgen al een stemming. Huidig president Joe Biden is alvast benieuwd naar het standpunt van de Republikeinen.

"Ik ben benieuwd of mijn Republikeinse vrienden hun verantwoordelijkheid zullen nemen", verklaarde Biden vanmiddag voor het Witte Huis.

De verdediging kreeg sinds 18 uur Belgische tijd het woord in de Senaat, en pleitte voor Trumps vrijspraak. De voormalige president wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld, naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari. De advocaten zeiden gisteren al maar drie of vier uur van de beschikbare zestien uur te gebruiken. Ze spraken uiteindelijk ongeveer drie uur, het pleidooi was rond 21.20 uur afgelopen. Er werd tussendoor nog pauze gehouden.

"Absurde en monsterlijke leugen”

In het eerste uur van hun pleidooi legden de advocaten vooral de nadruk op de vrijheid van meningsuiting en op de volgens hen ongrondwettelijkheid van het proces. Trump is sinds 20 januari niet meer de president, zijn advocaten zeggen dat er nu een proces in de Senaat wordt gevoerd tegen een burger. Het artikel dat de Democraten tegen Trump goedkeurden wegens het “aanzetten tot opstand” in verband met de bestorming van het Capitool, is “een onterechte politieke wraak en zonder meer ongrondwettig”, verzekerde Michael T. Van der Veen bij de opening van zijn pleidooi.

Trump heeft in zijn toespraak voor de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers niet tot geweld opgeroepen, zei Van der Veen in de Senaat. De bewering van de Democraten dat de Republikein de betogers had aangespoord, is een “absurde en monsterlijke leugen”, aldus de advocaat. De uitlatingen van Trump waren “gewone politieke uitspraken” die onder het recht op vrije meningsuiting vallen. Trump heeft zich als president steeds voor law and order ingezet, aldus nog Van der Veen. “De geschiedenis zal deze schandelijke inspanning optekenen als een opzettelijke poging van de Democratische partij om niet alleen president Trump maar ook de 75 miljoen Amerikanen die voor hem stemden, te besmeuren, censureren en cancelen.”

Volledig scherm Bruce Castor, een van Trumps vier advocaten. © AP

Morgen al stemming?

Een kort pleidooi betekent dat er mogelijk morgen al gestemd kan worden over de vraag of Trump veroordeeld moet worden. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig. Als alle honderd senatoren aanwezig zijn bij de stemming, moeten de Democraten zo zeventien Republikeinen vinden om Trump veroordeeld te krijgen. Dat zal naar alle verwachtingen niet lukken, en Trump zal op die manier voor de tweede keer vrijgesproken worden in een impeachmentproces.