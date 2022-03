LIVE. Zware explosie aan shoppingcenter Kiev: minstens zes doden - Kiev verwerpt Russisch ultimatum voor overgave van Marioepol

• Oekraïne is niet van plan de zuidoostelijke havenstad Marioepol op te geven, laat vicepremier Irina Veresjtsjoek weten aan de Oekraïense krant Ukrajinska Pravda. “Er wordt niet gesproken over opgeven of het neerleggen van de wapens”, aldus Veresjtsjoek tegen de krant. “We hebben de Russische kant dit ook laten weten.”