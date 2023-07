LIVE. Zo’n 1.000 arrestaties tijdens vierde nacht van onrust in Frankrijk - Nahel wordt vandaag begraven

De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin stelt tegenover nieuwszender BFMTV dat het geweld wel in intensiteit is afgenomen. Darmanin zette vrijdagavond door het hele land 45.000 politieagenten in. Volgens de minister bleef het in sommige regio's "uiterst rustig". Eerder op de dag had de Franse regering de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio's, gevraagd om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Ook werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen.

De burgemeester van het Zuid-Franse Marseille vroeg Parijs vrijdagavond om versterking. In de oude haven van de stad vond een explosie plaats en in het centrum werd ingebroken in een wapenwinkel . Daarbij werden volgens de politie enkele jachtgeweren buitgemaakt, maar geen munitie.

In Frankrijk wordt vandaag de 17-jarige Nahel begraven. Hij werd dinsdag doodgeschoten door de politie toen hij probeerde weg te rijden bij de agenten die zijn auto hadden gestopt vanwege verkeersovertredingen. De familie van de jongen heeft media gevraagd weg te blijven bij de uitvaart, omdat het "een dag van bezinning" is voor de nabestaanden.

Tot nu toe zijn vannacht 471 arrestaties verricht in heel Frankrijk. Dat is de balans die minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin opmaakte rond half drie 's nachts. Hij bezocht een politiedependance in Mantes-la-Jolie om de troepen een hart onder de riem te steken. Volgens hem was het geweld in de nacht van vrijdag op zaterdag "veel minder intens" en waren er "extreem rustige" departementen.

Ook onrust in Franse overzeese gebieden

Niet alleen op het Franse vasteland, maar ook in enkele Franse overzeese gebieden zijn er relletjes geweest als gevolg van de dood van een Franse tiener bij een politiecontrole in Nanterre eerder deze week. Zo is in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, een man omgekomen nadat hij in nog onduidelijke omstandigheden door een kogel werd getroffen, melden de plaatselijke autoriteiten.

Volgens mediaberichten was de kogel in de nacht van donderdag op vrijdag door een relschopper afgevuurd in de richting van de politie, maar zou die zijn afgeketst en een man hebben getroffen die zich op een balkon bevond. In het centrum van de stad werden her en der ook brandjes gesticht en auto's vernield.

De onrust sloeg diezelfde nacht ook over naar Martinique, waar zo'n twintig à dertig gemaskerde mannen in de hoofdstad Fort-de-France met stenen naar de politie gooiden en op diverse plaatsen vuilnisbakken in brand staken. Op het eiland Réunion was de toestand eveneens gespannen.