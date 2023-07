LIVE. Zesde nacht van onrust relatief rustig verlopen, Macron ontvangt deze week burgemeesters van ruim 200 gemeenten

Franse premier Borne: "Staan aan de kant van de burgemeesters"

"We zijn allemaal erg geschokt" door deze "onaanvaardbare" aanval, zei Borne aan de pers na een bezoek aan het gemeentehuis en aan de lokalen van de gemeentepolitie. Tijdens de vergadering in het gemeentehuis zei de premier ook dat ze "aan het bekijken is hoe we steden kunnen steunen waarvan de voorzieningen zijn vernield". "We gaan jullie niet in de steek laten, we gaan de burgemeesters bijstaan", aldus nog Borne.