LIVE. “Zelfmoordaanslag” aan luchthaven Kaboel, uren nadat geheime diensten waarschuwden voor grote terreurdreiging

Voor het eerst in 18 jaar staat in Zweden iemand terecht voor spionage: consultant verkocht informatie aan Rusland

14:42 In Zweden is een proces begonnen tegen een consultant die ervan wordt beschuldigd gevoelige bedrijfsinformatie te hebben verkocht aan Rusland. Het is de eerste keer in 18 jaar dat in Zweden iemand terechtstaat voor spionage.