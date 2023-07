LIVE. Zelensky wil grenzen met Wit-Rusland beter verdedigen

Rusland vindt dat kerncentrale Zaporizja in Oekraïne hoog op de agenda moet staan bij de NAVO-top die morgen in Litouwen begint. De kerncentrale in door Rusland bezet gebied is de grootste van Europa. Rusland en Oekraïne hebben elkaar beschuldigd van het plannen van een aanval op de kerncentrale, wat tot internationale bezorgdheid geleid heeft. Intussen heeft de Oekraïense president Zelensky aangekondigd dat zijn land de grenzen met Wit-Rusland beter zal gaan verdedigen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.