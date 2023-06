LIVE. Zelensky: “Vooruitgang in alle sectoren aan het front” - “Russische veiligheidsdienst laat strafzaak tegen Wagner vallen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandagavond gezegd dat het Oekraïense leger in alle sectoren aan de frontlinie vooruitgang heeft geboekt. Eerder op de avond legde de Russische president Poetin op de Russische televisie een verklaring af over de mislukte couppoging van zaterdag, waarin hij zei dat hij het bevel had gegeven “om bloedvergieten die Oekraïne en het Westen wilden aanrichten te voorkomen”. Opvallend: Poetin repte met geen woord over Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die de muiterij leidde. Het is niet duidelijk waar die zich op dit moment bevindt, noch is bekend wat er precies met hem werd afgesproken. Volg alle recente ontwikkelingen in onze liveblog.