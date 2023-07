LIVE. Zelensky verwacht "duidelijk signaal" over toetreding tot NAVO

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aan de vooravond van de NAVO-top, die vandaag in Vilnius begint, zijn eis naar duidelijkheid over een lidmaatschap van zijn land herhaald. “Oekraïne verdient het deel uit te maken van de alliantie. Niet nu, want nu is het oorlog, maar we hebben nood aan een duidelijk signaal en dat signaal is vanaf nu noodzakelijk”, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram. De NAVO-landen zijn het intussen eens geworden over een nieuw verdedigingsplan tegen Rusland. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.