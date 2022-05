LIVE. Zelensky: Songfestival volgend jaar in Marioepol - “Finland dient woensdag NAVO-aanvraag in”

Deze week in 1886: Coca-Cola voor het eerst te koop bij apotheek in Atlanta, formule meest iconische drankje ter wereld vandaag nog altijd goed bewaard geheim

Dokter en apotheker John Pemberton bedacht 136 jaar geleden een alcoholvrij alternatief voor zijn Pemberton’s French Wine Coca, een alcoholische drank gebaseerd op de Vin Mariani, destijds erg populair in Europa. Het resultaat werd op 8 mei 1886 voor het eerst verkocht in Jacob’s Pharmacy, een apotheker in Atlanta, voor 5 dollarcent per glas. Coca-Cola was geboren.

14 mei