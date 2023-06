LIVE. Zelensky roept op raketproductie Rusland halt toe te roepen - Kiev claimt grote Russische verliezen na Oekraïens tegenoffensief

De Oekraïense president Zelensky heeft in zijn nachtelijke toespraak opgeroepen tot strenge sancties rond de handel in onderdelen die Rusland nodig heeft voor de fabricage van de raketten waarmee het Oekraïne aanvalt. NAVO-chef Jens Stoltenberg van zijn kant vraag ondertussen meer militaire steun voor het Oekraïense tegenoffensief. En in Rusland kunnen voortaan veroordeelde criminelen of verdachten dienen in het leger. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.