LIVE. Zelensky over tegenoffensief: "Gevechten aan front zijn zwaar, maar Oekraïne domineert”

De laatste keer dat Sjojgoe aan het front verscheen, was eind juni, na de mislukte opstand van het huurlingenleger Wagner . Toen was hij in een video die door het Russische leger werd vrijgegeven te zien terwijl hij de Russische troepen in Oekraïne inspecteerde.

Op beelden die door het Russische ministerie van Defensie werden verspreid is Sjojgoe, in militair uniform, te zien terwijl hij luistert naar een rapport van een legercommandant . Hij kreeg ook een Zweeds CV90-infanteriegevechtsvoertuig te zien, dat de Russische troepen van het Oekraïense leger hebben buitgemaakt, aldus nog het ministerie.

Sjojgoe kreeg een verslag gepresenteerd van de actuele situatie aan het front en "bedankte de commandanten en militairen (...) voor de geslaagde offensieven" in de regio van Lyman, in het oosten van Oekraïne, verklaarde het Russische leger, zonder aan te geven van wanneer het bezoek dateert.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft een bezoek gebracht aan het front in Oekraïne om er een commandopost te inspecteren en gesprekken te voeren met militaire verantwoordelijken. Dat heeft het Russische leger vrijdag gemeld in een communiqué.

Moskou meldde nog in de nacht van donderdag op vrijdag dertien drones te hebben neergehaald die een aanval uitvoerden op het geannexeerde schiereiland Krim. Volgens het ministerie van Defensie vielen daarbij geen gewonden en is er geen schade.

De havenstad in het gebied Krasnodar is een basis voor de Russische Zeevloot . Die werd sinds het begin van de inval in Oekraïne al verschillende keren onder vuur genomen . Ook is de haven het eindpunt voor de oliepijplijn van ongeveer 1.500 kilometer vanuit de olievelden in het westen van Kazachstan en Russische regio's ten noorden van de Kaspische Zee.

Bij Russische beschietingen van de stad Kherson , in het oosten van Oekraïne, zijn donderdagavond een winkelcentrum en een medisch centrum geraakt. Dat meldt Oleksandr Prokudin, de gouverneur van Kherson, via Telegram. Er zouden geen gewonden bij de aanval zijn gevallen.

Zijn woorden zijn een reactie op de revelatie dat het hoofd van een militair rekruteringscentrum in de havenstad Odessa zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie en zelfverrijking . Huh is afgelopen maand gearresteerd op beschuldiging van het onverklaarde vergaren van enkele miljoenen euro's. Volgens Oekraïense media zou zijn familie een villa in Spanje hebben gekocht.

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne zegt met afschuw te reageren op een inspectie van militaire rekruteringscentra in zijn land, die corruptie en verduistering van overheidsgeld heeft blootgelegd . Dat zei de president vrijdag in een videoboodschap.

Oekraïne lanceerde in juni een tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen uit de oostelijke en zuidelijke gebieden, maar heeft nog maar bescheiden vooruitgang geboekt. Zelensky sprak vandaag over gevechten in de sleutelgebieden Lyman, Bachmoet en Avdiivka, maar ook aan het zuidelijke front.

Blinken: "Honger mag niet ingezet worden als wapen"

De VS waarschuwen voor het blokkeren van voedsel in conflicten nu Rusland recent de graandeal heeft opgezegd. "Honger mag niet als wapen worden gebruikt", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tegen de VN-Veiligheidsraad in New York.

Blinken presenteerde er een gezamenlijke verklaring waaronder meer dan 80 landen hun handtekening zetten. Ze beloven actie te ondernemen om een einde te maken aan het gebruik van voedsel als oorlogswapen. "Ik dring er bij alle lidstaten op aan om zich hierbij aan te sluiten", zei Blinken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bekritiseerde Rusland omdat het de graandeal over de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee in juli liet aflopen. De overeenkomst maakte het mogelijk om ondanks de oorlog toch graan uit Oekraïne te exporteren via de Zwarte Zee. De graanverkoop leverde Oekraïne - een van de grootste producenten wereldwijd - belangrijke inkomsten op, maar was ook cruciaal voor het verzekeren van de wereldwijde voedselvoorziening.

Door de hernieuwde blokkade van Rusland in de Zwarte Zee bestaat de vrees dat de hongercrisis in armere landen kan verergeren. Door de overeenkomst kon vorig jaar bijna 33 miljoen ton graan en voedsel over zee naar andere landen worden verscheept.