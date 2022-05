LIVE. Zelensky: Eurovisiesongfestival volgend jaar in Marioepol

Oekraïne wil het Eurovisiesongfestival 2023 organiseren in de zo goed als verwoeste Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol. Dat liet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdagnacht op Instagram weten, nadat de Oekraïense act Kalush Orchestra zoals verwacht gisteravond de 66e editie van het festival won. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.