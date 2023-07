LIVE. Zelensky: “Enige gevaar voor kerncentrale Zaporizja is Rusland” - Een dode en tientallen gewonden bij aanval op Makijivka

In elkaar geslagen Russische journaliste en advocaat overgebracht naar Moskou

De Russische onderzoeksjournaliste Jelena Milasjina en de advocaat Alexander Nemov werden gisteren in elkaar geslagen door onbekende gewapende mannen in Tsjetsjenië. Daarbij braken de daders Milasjina’s vingers, scheerden ze haar kaal en besmeurden ze haar met verf. Nemov kreeg een messteek in zijn been.

Ze werden gisteren opgenomen in een ziekenhuis in Grozny, in Tsjetsjenië, maar zijn vandaag overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Milasjina was in Grozny om verslag uit te brengen over het proces van Zarema Mousajeva, de moeder van een bekende Tsjetsjeense mensenrechtenactivist. Mousajeva werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel, onder meer wegens fraude.