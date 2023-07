LIVE. Zelensky: “Dorp in zuidoosten van land heroverd”

Deense vrouw vindt dode bruinvis midden in het bos: hoe is het dier daar beland?

In Denemarken heeft een wandelaarster een bizarre ontdekking gedaan. Ze trof een dode bruinvis aan midden in het bos. Het is een raadsel voor de onderzoekers hoe het dier daar is terechtgekomen, al hebben ze wel een theorie.