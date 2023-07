LIVE. Zelensky: "Dorp in zuidoosten van land heroverd”

Twee Nederlan­ders omgekomen bij ka­no-ongeval in Frankrijk: “Sven redde zijn zoon, maar bekocht heldendaad met de dood”

Twee Nederlanders uit Zuid-Holland zijn gisteren omgekomen bij een kano-ongeluk in het Mathaux-kanaal in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een dertienkoppige groep vakantiegangers. Vader Sven (33) redde zijn eigen zoontje, maar moest die heldendaad met zijn leven bekopen. Ardin (25) zag hoe zijn schoonbroer in de problemen kwam en stierf toen hij hem achterna ging.