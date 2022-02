LIVE. Witte Huis noemt Russische actie een “invasie”, Rusland dreigt met hoge gasprijs voor Europeanen

Fataal drugsfeest in VS: vijf doden, baby van vier maanden gered

Een feestje is zondag volledig uit de hand gelopen in Colorado. Vijf volwassenen werden dood aangetroffen in een appartement in Commerce City. Allicht waren er drugs in het spel. Een vrouw en een baby van vier maanden oud werden levend gevonden in de flat, schrijft The Independent.

12:04