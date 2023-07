LIVE. Wagnerbaas Prigozjin duikt voor de eerste keer sinds muiterij op in Rusland: ontmoeting op Afrika-top van Poetin

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is gespot in de Russische stad Sint-Petersburg, dat meldt ‘CNN’ op basis van berichten in de Russische media. Hij zou een ontmoeting hebben gehad met een vertegenwoordiger van de Centraal-Afrikaanse Republiek in de marge van de Rusland-Afrika-top. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.