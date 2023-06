LIVE. Wagnerbaas: defensietop misleidt Russen over verloop oorlog

Ontsnapte lynx uit Nederlands kasteel­park vlakbij Limburgse grens weer gevat

In het Nederlandse Born, vlakbij de grens met België, is een ontsnapte lynx opnieuw gevat. Het exotische en gevaarlijke dier ontsnapte volgens de Nederlandse politie vanochtend uit het Kasteelpark in het Limburgse dorp en was sindsdien spoorloos. Hoe het dier is kunnen ontsnappen, is niet bekend.