LIVE. Wagner-troepen op 100 kilometer Moskou - Vliegtuig Poetin uit hoofdstad vertrokken

LIVE. Prigozjin wil wraak na “Russische aanvallen” op kampen van Wagner­groep - Oekraïne claimt kleine terreinwin­sten in het zuiden

De Oekraïners beweren dat ze kleine terreinwinsten in het zuiden van het land hebben geboekt. Ook Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zegt dat het Oekraïense leger de Russen terugdringt bij Zaporizja en Cherson. “We baden in het bloed”, klinkt het. Prigozjin beweert bovendien dat kampen van zijn huurlingenleger werden beschoten met Russische raketten en hij roept op tot muiterij. Rusland heeft zijn lijst met Europese functionarissen die het land niet meer binnen mogen ondertussen “gevoelig uitgebreid” als reactie op een nieuw pakket Europese sancties. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.