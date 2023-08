LIVE WAGNER. "Prigozjin en Oetkin geïdentificeerd in mortuarium door commandant” - Poolse premier: “Dreiging van Wagnergroep wordt nu nog groter”

VTM Nieuws-journaliste Carolien Van Nunen: "Grote vraag is hoeveel leden Wagner nog telt"

Intussen is een filmpje opgedoken van enkele Wagnerleden. Daarin dreigen ze "dat het nu pas begint voor ons". Volgens berichten zijn enkele konvooien vanuit Wit-Rusland ook op weg naar de Russische grens. "Wagner is op veel vlakken een mysterie, we weten vaak nooit wat ze precies van plan zijn en waar ze toe in staat zijn. Ze zouden het Kremlin willen innemen, maar we moeten natuurlijk eerst zien in hoeverre dat grootspraak is. In de voorbije dagen zijn ook al Wagnerleden vertrokken, maar dan omdat ze te weinig betaald werden."