LIVE WAGNER. Poetin neemt kort het woord op Brics-top, maar zegt niets over Prigozjin - Wagner-soldaten: “Nu begint het, wees klaar voor ons”

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde eerder dat "weinig in Rusland gebeurt waar Poetin niet achter zit". De Franse regeringswoordvoerder zei het daar in grote lijnen mee eens te zijn.

Prigozjin kwam allicht om het leven bij een vliegtuigcrash in Rusland. Er bestaat nog onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is. "We kennen de omstandigheden nog niet", aldus Véran. Hij omschreef Prigozjin als de man die "het vuile werk opknapte" van de Russische president Vladimir Poetin.

President Vladimir Poetin heeft via een videolink kort het woord genomen op de Brics-top in Johannesburg. Hij dankte de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa voor zijn rol als voorzitter en verwelkomde de zes nieuwe landen in het samenwerkingsverband. Over de dood van de Wagner-leider repte hij geen woord.

Zouden ze überhaupt slaagkans hebben om ver op te rukken? "De grote vraag daarbij is met hoeveel ze nog zijn. Als je een opstand wil organiseren, heb je natuurlijk ook het materiaal nodig. Je moet bijvoorbeeld kunnen tanken met al die tanks, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. In juni zijn ze ook niet tot in Moskou geraakt en toen was Prigozjin er nog wel", besluit Van Nunen.

Intussen is een filmpje opgedoken van enkele Wagnerleden. Daarin dreigen ze "dat het nu pas begint voor ons". Volgens berichten zijn enkele konvooien vanuit Wit-Rusland ook op weg naar de Russische grens. "Wagner is op veel vlakken een mysterie, we weten vaak nooit wat ze precies van plan zijn en waar ze toe in staat zijn. Ze zouden het Kremlin willen innemen, maar we moeten natuurlijk eerst zien in hoeverre dat grootspraak is. In de voorbije dagen zijn ook al Wagner-leden vertrokken, maar dan omdat ze te weinig betaald werden."

Er zijn sterke aanwijzingen dat Wagnerleider Jevgeni Prigozjin op het vliegtuig zat. Dat stelt VTM Nieuws-journaliste Carolien Van Nunen. "Op de passagierslijst van het toestel prijkt zijn naam. Ook in Telegramkanalen die gelinkt zijn aan de leiding van Wagner wordt zijn dood bevestigd. Helemaal zeker zijn we echter nog niet. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd."

Het Russische luchtvaartagentschap Rosaviatsia heeft de passagierslijst vrijgegeven van het Wagner-vliegtuig dat gisteravond neerstortte ten noorden van de Russische hoofdstad Moskou. Daaruit blijkt dat de volledige top drie van het huurlingenleger aan boord was. Lees er hier meer over.

Volgens het Nationaal Verzetscentrum, een organisatie die wordt geleid door speciale Oekraïense strijdkrachten, begeven enkele Wagner-konvooien zich op dit moment richting de Russische grens. "Er wordt veel over gespeculeerd, maar volgens mij is de organisatie sinds die mislukte coup echt wel ontmanteld", meent Crump.

"Wagner is in de voorbije twee maanden een trage dood gestorven. Nu ook nog de leider omgekomen is, rest de groepering nog maar weinig opties." Dat stelt de Britse oorlogsveteraan Justin Crump.

"Er was sowieso weinig sympathie voor Prigozjin. Hij was de leider van een huurlingenleger dat bijzonder gewelddadig uit de hoek kwam in Oekraïne. I k denk ook niet dat de mensen het nieuws hier echt geloven . Maar als hij echt overleden is, vinden ze dat zeker niet erg."

Het Oekraïense volk hoopt nu vooral op een implosie van de macht in Rusland. Dat stelt BBC-correspondent James Waterhouse in Kiev.

Op het moment van de crash bevond Poetin zich in Koersk voor de herdenking van een belangrijke slag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij eerde ook de Russische soldaten die om het leven gekomen waren bij de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne. Rond middernacht keerde zijn konvooi met spoed terug naar het Kremlin.

In 2019 werd de Wagner-baas al eens officieel doodverklaard in Afrika. Drie jaar later dook hij dan plots weer op bij de start van de invasie in Oekraïne.

Er wordt intussen ook volop gespeculeerd . Een tweede vliegtuig van de Wagner-groep vloog over dezelfde regio en begon te zigzaggen na de crash. Wat als Prigozjin een rookgordijn optrok en zijn eigen dood in scène zette? Voor alle duidelijkheid: op dit moment zijn er geen officiële aanwijzingen dat dit het geval zou zijn.

Eind 2022 schatten de Verenigde Staten dat de Wagner-groep tot 50.000 strijders ter beschikking had. Hoeveel daar nu nog van overschieten, is niet duidelijk.

Na die mislukte coup in juni vonden leden van de Wagner-groep voorlopig onderdak in tentenkampen in Wit-Rusland. Ze zouden er Wit-Russische soldaten trainen.

In pro-Wagner-kanalen op Telegram is sprake van ‘een tweede mars van de rechtvaardigheid ’. Intern zou een plan afgesproken zijn voor het geval de leiders wat zou overkomen. Bij de eerste huurlingenmars naar Moskou sneuvelden 15 Russische militairen.

Intussen lieten enkele gemaskerde Wagner-soldaten van zich horen. "Er wordt veel gesproken over wat we nu zullen doen. Laat één ding duidelijk zijn: nu begint het, wees klaar voor ons" , luidt hun boodschap. De authenticiteit van de beelden dient nog wel bevestigd te worden.

Twee drones werden vernield door de luchtafweer in de regio Briansk, aan de grens met Oekraïne, meldt het ministerie nog. Het derde tuig werd neergehaald boven Kaloega, in het zuidwesten van Moskou. Het ministerie gaf geen informatie over eventuele schade of slachtoffers.

"Deze nacht is een poging van het regime in Kiev om aanvallen uit te voeren met drones afgewend ", aldus het Russisch ministerie van Defensie op berichtendienst Telegram.

Het overlijden van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin was te verwachten sinds zijn opstand tegen Moskou in juni. Dat zei adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Michajlo Podoljak aan het Duitse boulevardblad 'Bild'. "Prigozjin heeft op het moment dat hij 200 kilometer voor Moskou halt hield, zijn eigen doodsvonnis ondertekend", zei hij. "De opstand van Prigozjin in juni heeft Poetin echt bang gemaakt en dat ging ongetwijfeld gevolgen hebben, want Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt."

Het vliegtuig waarin Prigozjin zat is woensdagavond neergestort in Rusland. Zijn dood werd nog niet officieel bevestigd, maar de Russische luchtvaartautoriteit meldde wel dat de Wagnerbaas wel degelijk in het vliegtuig zat. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Podoljak insinueert in het interview dat het mogelijk om een moordcomplot gaat. Als die hypothese bevestigd wordt, gaat het om een "demonstratieve eliminatie" en "een direct signaal aan de elites (...) dat de brutale moorden op het 'eigen volk' in Rusland begonnen zijn". Moskou stuurt volgens Podoljak ook een signaal naar zijn leger "dat elk gebrek aan loyauteit met de dood bestraft wordt".

Wagner was in juni in opstand gekomen tegen de Russische legerleiding vanwege de gebrekkige aanpak van de oorlog in Oekraïne. De huurlingen namen de stad Rostov in en rukten op naar Moskou. De opmars werd op 200 kilometer van de hoofdstad stopgezet na bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.