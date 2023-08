LIVE WAGNER. Poetin bevestigt dood Prigozjin: “Hij was een getalenteerde man die fouten heeft gemaakt”

Poetin heeft al meermaals "het neonazi-regime in Oekraïne" gebruikt als rechtvaardiging voor zijn invasie in het land, al werden die beweringen steeds ontkracht.

In zijn toespraak erkende Poetin dat "er werknemers van Wagner aan boord waren" in het vliegtuig dat gisteren crashte. "Ik wil graag benadrukken dat dit mensen zijn die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze gezamenlijke strijd tegen het neonazi-regime in Oekraïne", ging hij verder. "We onthouden en weten dat, en we zullen het niet vergeten."

Poetin: "We zullen belangrijke rol van Wagner in Oekraïne niet vergeten"

De voorbije dagen zou Prigozjin in West-Afrika zijn geweest. Enkele westerse analisten vermoeden dat het huurlingenleger daar zijn invloed probeert uit te breiden in verschillende landen, waaronder Niger. Daar vond net een staatsgreep plaats.

De president zei dat hij pas donderdagochtend het nieuws had ontvangen over de crash. Ook zou Prigozjin volgens Poetin "pas gisteren zijn teruggekeerd uit Afrika". "Hij heeft daar enkele functionarissen ontmoet."

Volgens Russische luchtvaartautoriteiten zaten Prigozjin, zijn rechterhand Dmitri Oetkin en acht andere mensen in het privévliegtuig dat woensdag ten noorden van Moskou neerstortte en waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. Op sociale media repten Wagnerleden meteen na de crash al over een raketaanval, als wraak van Moskou op de kortstondige opstand van het Wagnerleger twee maanden geleden tegen het Kremlin.

"Toen Oekraïne de hand uitstak naar andere landen met betrekking tot vliegtuigen, was dit niet geheel wat we in gedachten hadden", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vandaag over de vliegtuigcrash waarbij Wagner-leider Prigozjin vermoedelijk om het leven kwam. Verder benadrukte hij tijdens dezelfde toespraak dat Oekraïne "geen enkele connectie" heeft "met deze situatie".

KIJK. Zelensky over vliegtuigcrash: "We wilden steun, alhoewel dit in zekere zin ook zal helpen"

Op zijn beurt liet het ministerie weten dat het nog te vroeg is om de gevolgen van de vermoedelijke verdwijning in te schatten . "Maar als deze verdwijning wordt bevestigd, zou dat een belangrijke factor zijn", klinkt het.

De Russische president Poetin volgt momenteel een conferentie van de BRICS-landen in Zuid-Afrika via videoverbinding. Hij reageerde nog niet op de crash . Ook het Russische ministerie van Defensie noch andere Russische officials bracht nog geen statement naar buiten.

Het Wagner-huurlingenleger is na de vermoedelijke aanslag op het privévliegtuig onthoofd. Welke rol kunnen de naar schatting 30.000 leden nog spelen, in de oorlog in Oekraïne en in Afrika? Zinnen de huurlingen op wraak? Is de dood van leider Jevgeni Prigozjin goed nieuws voor Kiev? Rusland-experts Derk Sauer en Ria Laenen geven antwoorden tijdens een interview met 'HLN' . “Een huurling die niet wordt betaald, daarin schuilt het gevaar", klinkt het.

Litouwen, een Baltische staat aan de flank van de NAVO, waarschuwt dat Wagner nog steeds een risico vormt sinds de huurlingengroep naar Wit-Rusland is verhuisd na hun opstand in Rusland in juni. Vorige week sloot Litouwen twee van de zes grensovergangen met Wit-Rusland.

De dood van Prigozjin betekent niet dat de veiligheid in de regio zal verbeteren . Dat zei de president van Litouwen Gitanas Nausėda. "We moeten echt niet denken dat de dood van Prigozjin ons een rustiger gevoel geeft of dat het op een of andere manier de veiligheidssituatie verbetert."

Sint-Petersburg was de thuisbasis van Prigozjin , maar ook in andere Russische steden zoals Novosibirsk reageren aanhangers van de Wagnerbaas met ongeloof op het nieuws. Naast bloemen werd ook al een voorhamer neergelegd, een herkenningssymbool voor Wagner-soldaten sinds vorig jaar een video viraal ging waarop te zien was hoe één van hen met een voorhamer werd vermoord.

IN BEELD. Prigozjin-aanhangers rouwen samen in Sint-Petersburg

Wat nu met de Wagnergroep?

Het is niet duidelijk wat de mogelijke dood van de leider betekent voor het huurlingenleger zelf. Hoewel nog niet met zekerheid is vastgesteld dat Prigozjin daadwerkelijk om het leven is gekomen, zijn daar wel aanwijzingen voor. Aangezien hij onderweg was met een privéjet van Wagner, is het denkbaar dat ook andere hooggeplaatste figuren zijn gedood.

Een van de mogelijkheden is dat de Wagnergroep in handen komt van de Russische staat, en daarmee onder gezag van president Vladimir Poetin. Volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki zou daarmee het gevaar alleen maar toenemen. "Laat ieder deze vraag eens voor zichzelf beantwoorden: wordt de dreiging groter of kleiner? Voor mij is dat een retorische vraag", zo zei hij op een persconferentie.