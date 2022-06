LIVE. Wagen rijdt in op groep mensen in Berlijn: minstens één dode en verschillende gewonden

In het centrum van de Duitse stad Berlijn is iemand met een voertuig ingereden op een menigte. Daarbij zou zeker één dode gevallen zijn. Over het aantal gewonden bestaat de nodige verwarring. Een woordvoerder van de brandweer had het over dertig slachtoffers, de regionale zender Rundfunk Berlin-Brandenburg houdt het op tien. Voorlopig is nog onduidelijk of er sprake is van een ongeval of een bewuste daad. De bestuurder werd opgepakt.