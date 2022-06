LIVE. Wagen rijdt in op groep mensen in Berlijn: lerares komt om, studentengroep zwaar getroffen

In het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn is een man rond 10.30 uur met een wagen ingereden op wandelaars die op het voetpad liepen. Daarbij is één dode gevallen, stelt een woordvoerder van de brandweer. Het gaat om een leerkracht uit Bad Arolsen die met haar leerlingen op uitstap was.

Zes mensen verkeren in levensgevaar, drie anderen zijn zwaargewond. Een zwangere vrouw zou haar heup gebroken hebben. Een voorlopig nog onbekend aantal slachtoffers kwam er met lichte verwondingen vanaf. De studentengroep, die uit de regio Nordhessen kwam, werd zwaar getroffen.

De 29-jarige bestuurder van de Renault Clio werd opgepakt. Het gaat om een Armeniër met de Duitse nationaliteit die in Berlijn woont. Bij de politie was hij bekend vanwege vermogensdelicten.

Volgens ‘Bild’ zou in de auto van Gor H. een brief gevonden zijn die wijst op een bewuste daad, maar dat werd later ontkend door de burgemeester en de Berlijnse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hen ging het enkel om pamfletten uit Turkije.

Rond 15 uur werden enkele gebouwen in de buurt, waaronder het Europa Center, geëvacueerd. Wat er precies aan de hand was, was niet duidelijk. Volgens de hulpdiensten was er wel geen sprake van een concrete dreiging.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder aan hoge snelheid over het voetpad. Meteen na het incident probeerde hij weg te lopen, maar twee voorbijgangers wisten hem in bedwang te houden. De man werd met handboeien en een deken over het hoofd naar het politiebureau gebracht.

“Eerst moest hij nog wel zelf verzorgd worden”, aldus een ooggetuige. “Hij verzette zich niet tegen de arrestatie.” Een politiewoordvoerder laat weten dat hij “zwaar onder de indruk van de feiten” is.

Op foto’s is te zien dat de grijze auto in de etalage van een parfumerie tot stilstand gekomen is. Naar verluidt reed de bestuurder nog 200 meter verder op straat nadat hij de slachtoffers geraakt had. Dan botste hij tegen een wagen en draaide hij opnieuw het voetpad op.

Het incident deed zich voor op de hoek van drie straten, namelijk de bekende Kurfürstendamm, de Tauentzientstrasse en de Rankestrasse. De beroemdste kerk van Berlijn - de Gedächtniskirche - ligt vlakbij. In totaal kwamen 130 politieagenten en 60 brandweermannen ter plaatse.

Op bijna dezelfde plaats vond in 2016 een aanslag plaats. De Tunesiër Anis Amri reed toen op een kerstmarkt met een gestolen vrachtwagen in op de menigte. Elf mensen kwamen om. In oktober overleed nog een man die bij de aanslag zwaargewond geraakt was.

De Schotse acteur John Barrowman was een ooggetuige. In de onderstaande video vertelt hij wat hij zag gebeuren.

“Bestuurder trapte vol het gas in”

Remco Andersen, een correspondent voor ‘De Volkskrant’, sprak met een uitbater van een café op de hoek. “Die man sprong nog net op tijd naar binnen voor de auto rakelings langs hem reed. Hij is ervan overtuigd dat het een aanslag was, de bestuurder trapte vol het gas in. De auto zwenkte opeens de stoep op, raakte meerdere voetgangers en reed er vervolgens weer af. Dat is volgens hem niet iemand die onwel is geworden. De bestuurder heeft hij niet kunnen zien omdat er mensen op de motorkap lagen die werden meegesleurd.”

Onze journalist was aanwezig bij aanslag Berlijn in 2016

