LIVE. Wagen rijdt in op groep mensen in Berlijn: één dode en vijf slachtoffers in levensgevaar, voorbijgangers houden vluchtende bestuurder tegen

In het centrum van de Duitse stad Berlijn is iemand rond 10.30 uur met een voertuig ingereden op een menigte. Daarbij is zeker één dode gevallen, stelt een woordvoerder van de brandweer. Vijf mensen verkeren in levensgevaar, drie anderen zijn zwaargewond. Een voorlopig nog onbekend aantal slachtoffers kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de laatste info.

Voorlopig is nog onduidelijk of er sprake is van een ongeval of een bewuste daad. De bestuurder van de Renault Clio werd opgepakt. Volgens ooggetuigen probeerde de bestuurder weg te lopen, maar kon hij door twee voorbijgangers in bedwang gehouden worden.

Op foto’s is te zien dat de grijze auto in de etalage van een winkel tot stilstand gekomen is. Naar verluidt reed de bestuurder nog 200 meter verder op straat nadat hij de slachtoffers aangereden had. De politie en brandweer rukten massaal uit.

Het incident deed zich voor nabij de Gedächtniskirche en de Kurfürstendamm. In 2016 vond in deze buurt een aanslag plaats. De Tunesiër Anis Amri reed toen op een kerstmarkt met een gestolen vrachtwagen in op de menigte. Elf mensen kwamen om. In oktober overleed nog een man die bij de aanslag zwaargewond geraakt was.

