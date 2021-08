LIVE. VS houden rekening met meer aanslagen bij luchthaven Kaboel

De Amerikaanse president Joe Biden heeft na de aanslag aan de luchthaven van Kaboel gedreigd met represailles tegen de terreurgroep IS-K, een lokale tak van IS: “We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten.” Bij de aanslagen zijn naar schatting een zeventigtal doden gevallen, en tot wel 140 mensen gewond geraakt. Onder Amerikaanse soldaten vielen 13 doden en 18 gewonden, aldus het Pentagon. De VS vrezen dat er nog meer aanslagen zullen volgen. Volg hier alle ontwikkelingen in onze liveblog.