LIVE. VS: “Gaspijpleiding Nord Stream 2 gaat niet door bij Russische inval Oekraïne” - Russisch leger verspreidt nieuwe beelden van drills aan grens

Rapport over Britse 'partygate' wordt woensdag nog verwacht, Johnson zegt dat hij niet van plan is ontslag te nemen

Een belangrijk rapport over de feestjes waarop Brits overheidspersoneel coronaregels zou hebben overtreden, wordt woensdag nog verwacht. De Britse premier Boris Johnson gaf vanmiddag in het parlement alvast aan dat hij niet van plan is om zijn ontslag in te dienen naar aanleiding van de heisa rond ‘partygate’. Verder zei hij enkel dat hij “geen commentaar” mag geven op het onderzoek.

26 januari