LIVE. VS gaat Internationaal Strafhof bewijs over Russische oorlogsmisdaden bezorgen

De Verenigde Staten gaan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bewijs leveren over mogelijke oorlogsmisdaden door Rusland in de Oekraïne-oorlog. Het bevel daartoe komt volgens onder meer ‘CNN’ en ‘The New York Times’ rechtstreeks van president Biden. Omdat de VS geen deelnemende partij zijn aan het ICC en er tot dusver niet mee hebben samengewerkt omschrijven Amerikaanse media het initiatief als “historisch”.Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.