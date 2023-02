LIVE. Vrees voor meer dan 20.000 doden, Verlinden: “Na ‘go’ van Turkije kunnen medische teams B-Fast vertrekken”

Twintigtal vermoede­lij­ke IS-strij­ders ontsnapt uit gevangenis in Syrië na aardbeving

Een twintigtal vermoedelijk strijders van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is ontsnapt uit een Syrische gevangenis tijdens een opstand na de zware aardbevingen in het gebied. Dat heeft het Franse peragentschap AFP vernomen van een bron in de gevangenis.

4:58