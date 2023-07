LIVE. Voorlopig nog geen eind aan snikheet weer in Griekenland - Belgische receptioniste: "Psychologisch lastig om huilende reizigers op te vangen”

McDonald's moet 800.000 dollar betalen aan Amerikaans meisje (8) na brandwon­den door kipnugget

Een klein meisje uit de Amerikaanse staat Florida zal zo’n 800.000 dollar (omgerekend 718.560 euro) schadevergoeding ontvangen van McDonald’s. Toen het meisje vier jaar oud was, viel er namelijk een hete Chicken McNugget op haar been. Daar houdt ze door tweedegraads brandwonden een lelijk litteken aan over.