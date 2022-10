LIVE. Voor het eerst in maanden weer verschillende explosies in Kiev: doden en gewonden gemeld, ook in andere steden ontploffingen

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn doden en gewonden gevallen bij meerdere explosies in de stad. Dat zeggen de hulpdiensten aan de publieke omroep Suspilne. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Ook in andere steden waren er ontploffingen. Rusland had eerder gedreigd met vergelding voor de verwoestende explosie op de voor de Russen strategisch belangrijke Krimbrug.