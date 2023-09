LIVE. Volledig dorp verwoest, oudere vrouw na twaalf uur uit puin gehaald - Dodentol na zware aardbeving in Marokko opgelopen tot ruim 1.000

Aardbeving eist meer dan duizend slachtoffers

Veel gewonden zijn er zeer ernstig aan toe. Het ministerie meldt 721 gewonden in kritieke toestand. Erg veel slachtoffers vielen in de bergachtige provincie al-Haouz ten zuiden van Marrakesh. Over de schade is nog weinig bekend, maar er zijn volgens plaatselijke media historische panden in de oude binnenstad van Marrakesh beschadigd. Er zouden dertien mensen zijn omgekomen in de stad als gevolg van de beving.